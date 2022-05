Aufschrei im Netz : 1000-Euro-Schirm ist nicht mal wasserdicht

Ab 7. Juni ist die von Fans lange erwartete «Adidas x Gucci»-Kollektion endlich erhältlich. Doch ein Teil sorgt schon jetzt für viel Aufmerksamkeit.

Wer sich einen Schirm um 990 Euro leistet, der erwartet eigentlich auch, dass dieser einen tatsächlich im Trocknen wandeln lässt – oder etwa nicht? Vielleicht wirklich nicht, zumindest, wenn nach den kreativen Köpfen hinter der «Adidas x Gucci»-Kollektion geht, die es ab 7. Juni 2022 in den Geschäften und im Internet zu kaufen gibt.

Denn einer der Schirme schützt gar nicht vor Regen. «Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nicht wasserdicht ist. Er ist für den Sonnenschutz oder dekorative Zwecke gedacht», heißt es in den Produktdetails auf der Website von Gucci.

Entsetzen im Netz

Damit hat der schicke Teil mit einem G-förmigen Griff und einem Druckdesign, das die Logos beider Marken kombiniert, eine hitzige Debatte in den sozialen Medien ausgelöst. Auch in China, wo Bilder des Produkts in der vergangenen Woche viral gingen.