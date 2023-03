Fußball: 1000-Euro-Tickets für Luxemburg gegen Portugal empören die FLF

Was wäre es Dir wert, am Sonntagabend im Stadion zu sitzen und das Qualifikationsspiel für die Europameisterschaft Luxemburg gegen Portugal live zu erleben? Die Plätze waren heißbegehrt und das Stade de Luxembourg schnell restlos ausverkauft.

Allerdings zögern manche nicht, Tickets über soziale Netzwerke und Online-Verkaufsplattformen zu horrenden Preisen anzubieten. So wurde diese Woche ein Platz auf der Seitentribüne hinter der Portugal-Bank für 905 Euro auf Viagogo angeboten. Einige Tickets wurden sogar für über 1000 Euro gehandelt.

Viele Fußballfans haben sich in den sozialen Netzwerken über diesen Wahnsinn aufgeregt. So auch Cristiano, der seine Karten beim offiziellen Verkauf ergattern konnte: «Das sind ja irrsinnige Preise», empört sich der glückliche Ticketbesitzer. Der Luxemburger Fußballverband (FLF) ist dem Phänomen gegenüber schlichtweg machtlos und bedauert die Situation. «Das ist leider unvermeidlich. Wir raten jedoch davon ab, solche Tickets zu kaufen», meint ein Sprecher der FLF. Es sei durchaus möglich, dass es sich um Fälschungen handelt und der QR-Code am Stadioneingang abgelehnt werden könne.