Luxemburg : 1000 Menschen stemmen sich beim «Fraestreik» gegen Ungerechtigkeit

LUXEMBURG – Anlässlich des Weltfrauentags haben am Dienstag rund 1000 Menschen in der Hauptstadt auf Ungerechtigkeiten bei der Gleichstellung von Männern und Frauen aufmerksam gemacht.

Zum dritten Mal fand in Luxemburg-Stadt der «Fraestreik» statt.

Gegen 17 Uhr haben sich am Dienstag die Teilnehmer des «Fraestreik» auf ihren Weg von der Place de la Gare zu Place d’Armes gemacht. Der Protestzug, der zum dritten Mal in Luxemburg-Stadt stattfand, wurde auch in diesem Jahr wieder von der Platform JIF (Journée Internationale des Femmes) initiiert. Laut Angaben der Police Grand-Ducale machten sich rund 1000 Menschen gegen weiterhin bestehende Ungerechtigkeiten bei der Gleichstellung zwischen Männern und Frauen stark.