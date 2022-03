Wohnen in Luxemburg – 108 Millionen Euro für die Syrdall-Siedlung

Die Umwandlung der Siedlung, die einmal vor rund fünfzig Jahren als Universitätscampus für Parapsychologie gedacht war, wird immer konkreter. Die Abgeordneten des Wohnungsausschusses begannen am Dienstagmorgen mit der Prüfung, einen Monat nachdem die Regierung ihre Beteiligung an dem Projekt über den Wohnungsbaufonds angekündigt hatte. Der Gesetzentwurf sieht ein staatliches Budget von 108 Millionen Euro vor. Darin enthalten sind die Kosten für den Erwerb, Infrastruktur, die Renaturierung des Geländes, den Wohnungsbau und auch die Zinslasten.

Das Projekt sieht 30 Wohnungen pro Hektar vor. «Es bleibt ein ländliches Projekt, es gibt nicht die gleiche Dichte wie in der Stadt», so die Abgeordnete. Sie hoffe, dass das Gesetz vor dem Sommer verabschiedet werde, da der aktuelle Zeitplan den Beginn der Arbeiten bereits in diesem Jahr vorsieht. Ein Teil der Wohnungen soll 2024 oder 2025 fertiggestellt werden, der andere Teil bis 2028.