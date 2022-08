Pristina: 11-Jährige von fünf Männern vergewaltigt – Kosovo unter Schock

Am Dienstag kam es zu Demonstrationen in Pristina. Inzwischen sind alle fünf Täter gefasst.

Die Massenvergewaltigung einer Minderjährigen in Pristina schockiert das Land und löst eine Debatte über bessere Strafverfolgung und härtere Strafen auf Sexualverbrechen aus.

In Pristina ist am Sonntag ein 11-jähriges Mädchen von fünf Tätern in einem Stadtpark vergewaltigt worden. Der Innenminister Xelal Svecla bestätigte den Vorfall und sagte, die Vergewaltigung habe mehrere Stunden gedauert, wie die «Sun» berichtet. Gemäß Albaniandailynews.com dauerte die Schreckenstat gar sieben Stunden. Die Tat schockiert das Land und löst eine Debatte über bessere Strafverfolgung und härtere Strafen auf Sexualverbrechen aus.