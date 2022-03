Investitionsplan : 110 Millionen Euro für neue Sportstätten

LUXEMBURG - 110 Millionen Euro will der Staat bis 2019 in die Errichtung und Renovierung von Sportstätten stecken. Als erstes ist das Josy Barthel-Stadion dran.

Die Abgeordneten haben am Dienstag grünes Licht für große Investitionen in die Sportinfrastruktur des Landes gegeben. Insgesamt fließen in den kommenden fünf Jahren 110 Millionen Euro in Sportstätten. Allein 30 bis 40 Millionen Euro sind für die Renovierung des Nationalstadions an der Route d'Arlon vorgesehen.