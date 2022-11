Belgien : 115 Kilogramm Kokain in der Nähe von Luxemburg sichergestellt

Im Kampf gegen die Drogenkriminalität ist den belgischen Behörden unweit der luxemburgischen Landesgrenze ein Schlag gegen einen serbischen Drogenring gelungen. Dabei seien neun Verdächtige festgenommen worden, teilte die belgische Staatsanwaltschaft am gestrigen Samstag mit. Demnach fand die Razzia in einer Lagerhalle in der Stadt Arlon im Südosten Belgiens statt. Dort hätten die Verdächtigen gerade versucht, das für den Export gedachte Kokain in Betonplatten zu verstecken.