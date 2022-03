Flüchtlingskrise : 115 Menschen ertrinken vor Ägyptens Küste

Zwei Tage nach dem Kentern eines Flüchtlingsboots vor der ägyptischen Küste sind 115 Personen aus dem Mittelmeer tot geborgen worden.

Wieviele Personen waren an Bord?

Das UN-Flüchtlingshilfswerk UNHCR sprach davon, dass etwa 450 Menschen an Bord des Bootes gewesen seien. Die ägyptische Nachrichtenagentur Mena berichtete sogar von etwa 600 Personen. Überlebende kamen kurzzeitig in Polizeigewahrsam, wurden dann aber freigelassen.Verletzte wurden in Krankenhäuser gebracht.

Alte und überfüllte Fischerboote

Tausende Flüchtlinge und Migranten haben in den vergangenen Jahren versucht, über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen, um Kriegen und Armut zu entfliehen. Die Überfahrt, die meist in Libyen startet, ist lebensgefährlich. Tausende Menschen sind dabei ertrunken.

Nach kürzlich veröffentlichten Zahlen der EU-Grenzschutzagentur Frontex kamen zwischen Januar und September 2016 in Italien mehr als 12.000 in Ägypten in See gestochene Migranten an. Im selben Zeitraum 2015 waren es 7000 gewesen. Meistens werden sie Experten zufolge von Schleppern in alten und überfüllten Fischerbooten auf ihre Reise geschickt.