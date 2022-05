Luxemburg: 12.000 Läufer bei der Rückkehr des ING Night Marathon mit dabei

Das Großherzogtum musste aufgrund der Pandemie für eine lange Zeit auf Sport-Events verzichten. Am 28. Mai kehrt jedoch eine der beliebten Sport-Veranstaltungen wieder in die Straßen der Hauptstadt zurück. Der ING Night Marathon wird in diesem Jahr voraussichtlich mindestens 12.000 Läufer und Zehntausende von Zuschauern nach Luxemburg-Stadt locken.