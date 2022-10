WG oder Partnerschaft: 12 Fragen, die du vor dem Zusammenziehen stellen solltest

Wohnst du bereits in einer Wohngemeinschaft oder planst, in eine zu ziehen? Wir zeigen dir, welche Fragen du unbedingt stellen musst.

In einer Wohngemeinschaft, oder auch wenn du mit einem Partner oder einer Partnerin zusammenziehst, gibt es viel Potenzial für Konflikte: Selten ist man sich so nah, wie wenn man in der gleichen Wohnung wohnt und dort die gleiche Küche und das gleiche Bad benutzt. Um herauszufinden, wie gut du und deine künftige Mitbewohnerin oder dein künftiger Mitbewohner zusammenpasst, lohnt es sich, die richtigen Fragen zu stellen – und zwar vor dem Einzug.