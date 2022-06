Alaska, USA: 12 Grundschülern wird Bodenversiegelung statt Milch serviert

1 / 3 An der Glacier Valley School im US-Bundesstaat Alaska kam es zu einer seltsamen Verwechslung. Facebook/Glacier Valley School Aus einem Automaten, der die Schüler eigentlich mit Milch fürs Frühstück versorgen sollte, kam Bodenversiegelung heraus. (Symbolbild) PantherMedia / Punsayaporn Thaveekul Nun soll abgeklärt werden, wie die milchig aussehende Chemikalie mit dem Getränk verwechselt werden konnte. (Symbolbild) IMAGO/YAY Images

Mehrere Schüler der Sitʼ Eeti Shaanáx̱-Glacier Valley Elementary School in Alaska klagten über ein Brennen in Mund und Kehle, kurz nachdem ihnen am Dienstag das Frühstück serviert worden war. Mindestens ein Kind wurde daraufhin zur Behandlung ins örtliche Krankenhaus gebracht, wie Sky News berichtet. Die Polizei der Stadt Juneau, in der sich der Vorfall ereignete, hat Untersuchungen eingeleitet. Sie geht jedoch nicht davon aus, dass «etwas Kriminelles» geschehen ist.

Giftnotruf kontaktiert und Eltern alarmiert

Nachdem sich die Kinder beschwert hatten, dass die Milch schlecht schmeckte, überprüften die Mitarbeiter der Schule die Etiketten der Behälter. «Das Personal wies die Schüler sofort an, die Substanz nicht mehr zu konsumieren, und entfernte sie», so der Schulbezirk in einer Erklärung. Ein Beamter der Schule kontaktierte sofort den Giftnotruf und alarmierte die Eltern.

Wie sich herausstellte, handelte es sich bei dem durchsichtigen Plastikbehälter in Wirklichkeit um eine Bodenversiegelung, die ähnlich wie der üblicherweise verwendete Milchbehälter aussieht. Hauptkommissar Weiss gibt an, die beiden Behälter würden normalerweise in Pappkartons an einem Ort außerhalb des Campus gelagert und seien irgendwie auf derselben Palette transportiert worden.

«Wollen mögliche Sicherheitsmaßnahmen bestimmen»

Die restliche Bodenversiegelung wurde aus der Schule entfernt und in ein Gefahrenstofflager gebracht. NANA Management Services, welche für die Verpflegung der Grundschüler verantwortlich ist, teilte in einer Erklärung mit, das Unternehmen habe nach Bekanntwerden des Vorfalls sofort ein Sicherheitsteam in die Landeshauptstadt entsandt.