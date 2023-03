Deutschland: 12-Jährige stach 75-mal auf gleichaltrige Luise ein

Laut «Bild»-Informationen hat die ältere Täterin ihre jüngere Komplizin vor Ort zur Beteiligung an der Tat gezwungen. Diese soll sich zuvor aber im Internet über Strafunmündigkeit informiert haben.

Blumen und Kerzen wurden an der Stelle platziert, an der die Leiche der zwölfjährigen Luise gefunden worden war.

Deutsche Behörden geben knapp zwei Wochen nach dem gewaltsamen Tod der zwölfjährigen Luise in Rheinland-Pfalz weitere Erkenntnisse bekannt. Wie «Focus online» berichtet, sollen die beiden Täterinnen zunächst versucht haben, Luise im Wald mit einer Plastiktüte zu ersticken. Diese sei am Tatort entdeckt worden.

Als der Erstickungsversuch misslang, griff die zwölfjährige Angreiferin zum Messer und stach immer wieder zu, während ihre ältere Komplizin das Opfer festhielt. Insgesamt 75 Messerstiche stellten die Forensiker und Forensikerinnen in Mainz fest. Nach dem Angriff warfen die beiden Täterinnen Luise vom Radweg eine Böschung hinunter. Dort verblutete das Mädchen.

Angehörige gedenken getöteter zwölfjähriger Luise

Am Donnerstag zuvor soll sich eine der beiden Täterinnen, die die Bluttat mittlerweile gestanden haben, im Internet über die Rechtslage hinsichtlich ihres Alters informiert haben. So soll die Zwölfjährige online nach Strafunmündigkeit gesucht haben, wie aus Dokumenten hervorgehen soll, die die Ermittler bei einer Durchsuchung gefunden haben. Gemäß dem deutschen Strafgesetzbuch können Verbrecher unter 14 Jahren nämlich nicht für ihre Taten belangt werden. Die Suche der Täterin legt nahe, dass sich diese vor der Tötung der Zwölfjährigen vergewissern wollte, straffrei davonzukommen.

Am Mittwochabend hat die Familie der getöteten Luise mit einer Gedenkfeier gedacht. Angehörige und enge Wegbegleiter versammelten sich in der örtlichen evangelischen Kirche. Die Trauerfeier wurde über einen Audiostream in die Aula der Esther-Bejarano-Gesamtschule übertragen. Dort und auf dem Vorplatz kamen zahlreiche Trauergäste zusammen – vor allem Mitschülerinnen und Mitschüler der Getöteten.