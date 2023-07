Luxemburg: 12- Jährige wird seit fast zehn Tagen vermisst

Fast zehn Tage sind vergangen, seit die Familie von Norah Hames nichts mehr von dem 12-jährigen Mädchen gehört hat. Die Polizei, die bereits vor einer Woche einen Zeugenaufruf gestartet hatte, bat die Öffentlichkeit erneut um Hilfe bei der Suche nach dem Mädchen, das seit dem Abend des 27. Juni in Esch/Alzette als vermisst gilt.

Am Tag ihres Verschwindens habe Norah laut Polizei eine hellblaue Jeansjacke, ein beigefarbenes kurzärmeliges Oberteil, eine graue Jogginghose, weiße Turnschuhe und eine Brille getragen.

Wer Informationen hat, die der Polizei helfen könnten, den Aufenthaltsort der Jugendlichen zu ermitteln, kann sich unter der Telefonnummer (+352) 244 69 1000 oder per E-Mail an police.dudelange@police.etat.lu an das Polizeipräsidium Düdelingen wenden.