«Wirklich ekelhaft» : 1200 Euro für ein Kleid – neue Adidas-Kollektion sorgt für rote Köpfe

Das Luxuslabel Balenciaga hat seine Kollaboration mit Adidas enthüllt. Die Mode-Community wirft den Designs fehlende Originalität vor und echauffiert sich über horrende Preise.

Zuletzt machte Balenciaga mit seinen bereits kaputten Sneakers für 1450 Euro von sich reden, jetzt doppelt das spanische Modehaus nach. An der New Yorker Börse zeigt Balenciaga die in Modekreisen lang erwartete Kollaboration mit Adidas. Es ist das erste Mal, dass ein Modehaus eine Kollektion am New York Stock Exchange vorführen darf.