London - 125 Feuerwehrleute bei Hochhausbrand im Einsatz

Dicke Rauchwolken stiegen am Montag über der britischen Hauptstadt London in den Himmel. In der Whitechapel High Street im Osten der Stadt ist in den frühen Abendstunden in einem Hochhaus ein Feuer ausgebrochen. 20 Fahrzeuge und 125 Feuerwehrleute standen im Einsatz, um den Brand im 17. Stock des Wohn- und Bürogebäudes unter Kontrolle zu bringen.