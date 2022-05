Ukraine-Krieg: 125 Kriegsgeflüchtete im «Grand Hotel» in Echternach untergebracht

3014 Personen aus der Ukraine haben bis zum 10. Mai dieses Jahres den Status des vorübergehenden Schutzes in Luxemburg erhalten. Das geht aus den Zahlen hervor, die Außenminister Jean Asselborn am Freitagabend in Echternach vorgelegt hat. Zu diesem Anlass besuchte Asselborn, der auch Minister für Immigration und Asyl ist, das «Grand Hotel» in Echternach, das aktuell als Unterkunft für 125 Kriegsgeflüchtete dient.