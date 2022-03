Rheinland-Pfalz : 13.000 Menschen fehlt noch der nötige Impfstatus

MAINZ – Mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht fehlt vielen Menschen noch der Impf- oder Genesungsstatus. Ihnen droht nicht nur ein Bußgeld in Höhe von 500 Euro.

Bis zu 13.000 Menschen haben bei der Einführung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht nach Einschätzung der rheinland-pfälzischen Landesregierung noch nicht den erforderlichen Impf- oder Genesungsstatus. Sie müssen mit einem Bußgeld von 500 Euro und einem Betretungsverbot für die Arbeitsstätte rechnen, kündigten Gesundheitsminister Clemens Hoch und Sozialminister Alexander Schweitzer am Montag in Mainz an.