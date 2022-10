Von Alaska nach Tasmanien : 13.560 km – junge Schnepfe bricht Weltrekord für längsten Nonstop-Flug

Im zarten Alter von rund fünf Monaten flog die Schnepfe mit der Kennzahl 234684 am 13. Oktober im Yukon-Kuskwokin-Delta in Alaska los und schlug dann einen Kurs Richtung Südwesten ein, der in Richtung Japan führte. Dann flog der Vogel südöstlich über die Aleuten, bevor er Kiribati und Neukaledonien überquerte und am australischen Kontinent vorbeiflog. Schließlich flog er genau nach Westen und landete nach elf Tagen und 8435 zurückgelegten Meilen (13.560 km) an der Nordostspitze von Tasmanien.