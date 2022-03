Ausschuss zu SREL-Affäre : 13 Abgeordnete ermitteln

LUXEMBURG – Am kommenden Montag tagt der parlamentarische Untersuchungsausschuss zur Geheimdienst-Affäre zum ersten Mal.

Ab kommenden Montag soll ein parlamentarischer Untersuchungs-Ausschuss Licht an die Geheimdienst-Affäre bringen. In dem Ausschuss sind die Fraktionen proportional nach der Anzahl ihrer Sitze im Parlament vertreten. Damit sitzen fünf CSV-Abgeordneter im Ausschuss, die jedoch erst am Dienstag bestimmt werden. Für die LSAP nehmen drei Abgeordnete teil (Lucien Lux, Alex Bodry und Ben Fayot), für die DP zwei (Claude Meisch und Xavier Bettel), für Déi Gréng wird François Bausch dabei sein, für die ADR Gast Gibéryen und für Déi Lénk Serge Urbany.