Frankreich: 13 Frauen beschuldigen Gérard Depardieu sexueller Gewalt

Eine offizielle Anzeige gegen Gérard Depardieu gibt es aktuell in einem Fall.

13 Frauen beschuldigen Gérard Depardieu, sexuelle Gewalt verübt zu haben, wie französische Medien berichten. Die Anschuldigungen erfolgten am gestrigen Dienstag in einem Artikel der Nachrichtenseite Mediapart. Gegen den französischen Schauspieler, den auch Jüngere aus seiner Rolle als «Obelix» kennen dürften, wird bereits wegen des Verdachts auf Vergewaltigung und sexuelle Übergriffe auf die Schauspielerin Charlotte Arnould ermittelt.

Auf Anfrage der Nachrichtenagentur AFP erklärte die Staatsanwaltschaft am Mittwoch, «bis heute keine neue Anzeige erhalten» zu haben. Die im Juli 2020 aufgrund der Anzeige von Charlotte Arnould eingeleitete Untersuchung werde weitergeführt.

«Oh ça va, c'est Gérard!»

In einem langen Artikel berichtet die investigative Website über die Aussagen von 13 Frauen, die behaupten, «während der Dreharbeiten zu elf Filmen oder Serien, die zwischen 2004 und 2022 veröffentlicht wurden, oder an externen Orten unangemessene sexuelle Gesten oder Äußerungen des berühmten Schauspielers von unterschiedlicher Schwere erlitten zu haben». Auch Zeugenberichte der geschilderten Szenen werden in dem Artikel erwähnt.