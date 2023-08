Luxemburg: 13-jährige Rihanna wird seit Sonntag vermisst

Zweckdienliche Informationen sollen an die Polizeistelle in Esch an der Alzette weitergeleitet werden.

Wo ist Rihanna Nella Pettinato? Das 13-jährige Mädchen gilt seit Sonntagabend als vermisst, wie die Police Grand-Ducale am Dienstagnachmittag mitteilt. Die Jugendliche wurde demnach zuletzt am 31. Juli gegen 17 Uhr am Hauptbahnhof in Luxemburg-Stadt gesehen.

Die Polizei bittet drum, zweckdienliche Informationen zu der Vermissten oder deren Aufenthaltsort per Telefon (+352 244 50 1000) oder per Mail an die Polizeidienststelle in Esch an der Alzette weiterzuleiten.