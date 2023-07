Schrassig statt Dreiborn: 13-Jährige soll bald Erwachsenenvollzug verlassen dürfen

Dass ein 13-jähriges Mädchen in einem Gefängnis für Erwachsene untergebracht werden musste, weil es in der für Jugendliche eigentlich vorgesehenen Einrichtung schlicht keinen Platz mehr für sie gab, hat jüngst hohe Wellen in Luxemburg geschlagen. Nun darf die Minderjährige ihre Zelle in Schrassig verlassen dürfen, wie der Ombudsmann für Kinder und Jugendliche (Okaju) und der Ombudsmann in seiner Funktion als externer Kontrolleur von Orten des Freiheitsentzugs (CELPL) am heutigen Montag mitteilen.