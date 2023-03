Freudenberg: 13-Jährige war Luises beste Freundin – und soll Komplizin (12) zur Tat gezwungen haben

Blumen und Kerzen wurden an der Stelle platziert, an dem die Leiche der zwölfjährigen Luise gefunden worden ist.

Gemäß der Bild-Zeitung hatte Luise vom vergangenen Freitag auf Samstag bei der 13-jährigen Täterin übernachtet. Sie sollen beste Freundinnen gewesen sein. Unklar sei bisher, wann die Komplizin hinzugekommen und warum die drei in einen nahen Wald gegangen seien. Das Waldstück liegt im an Freudenberg angrenzenden Bundesland Rheinland Pfalz. Den Informationen der Bild zufolge hat die ältere Täterin ihre jüngere Komplizin vor Ort zur Beteiligung an der Tat gezwungen. In Kreisen der Ermittler sei von «unfassbaren Grausamkeiten» die Rede.