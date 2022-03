Unfall in Wiltz : 13-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

WILTZ - Eine niederländische Familie mit drei Kindern ist in der Nähe von Wiltz mit dem Auto verunglückt. Ein 13-Jähriger starb an den Folgen seiner Verletzungen.

Am frühen Nachmittag ist eine niederländische Familie bei einem Verkehrsunfall in Nocher schwer verunglückt. Dabei wurden die Eltern und zwei Kinder leicht und eines der Kinder schwer verletzt. Der 13-Jährige starb am Nachmittag an den Folgen seiner Verletzungen, wie die Polizei auf Anfrage von «L'essentiel Online» bestätigte.