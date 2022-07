Rheinland-Pfalz : 13-Jähriger in Rheinland-Pfalz bei Radtour durch Schuss aus Luftgewehr verletzt

Im rheinland-pfälzischen Kröv im Landkreis Bernkastel-Wittlich ist ein 13-Jähriger bei einer Radtour mit seinen Großeltern durch einen Schuss aus einem Luftgewehr verletzt worden. Der Jugendliche wartete verkehrsbedingt an einer Straßeneinmündung, als ihn ein Geschoss am Oberschenkel traf, wie die Polizei in Trier am Dienstag mitteilte.