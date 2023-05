Laut Medienberichten soll der Teenager in Maryborough, nördlich von Brisbane, auf ein anderes Auto aufgefahren sein, welches danach auf die Gegenfahrbahn gekommen und in ein entgegenkommenden Fahrzeug gekracht ist. Bei den Todesopfern handelt es um drei Frauen (17, 29 und 52 Jahre alt). Außerdem wurde eine schwer verletzte 23-Jährige in ein Krankenhaus geflogen und kämpft um ihr Leben.