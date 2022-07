Großregion : 13-Jähriger löst mit Amok-Drohung Polizeieinsatz an Schule aus

ZWEIBRÜCKEN – Eine «Scherz»-Drohung hat am Montagmorgen in Zweibrücken die Polizei auf den Plan gerufen. Gegen den nicht strafmündigen Jungen sei ein Strafverfahren eingeleitet und das Jugendamt informiert worden.

Weil er eine Amok-Drohung in eine Chatgruppe schickte, löste ein Schüler am Montagmorgen einen Polizeieinsatz an einer Schule in Zweibrücken aus. Laut Polizei stellte sich schnell heraus, dass die Drohung des 13-Jährigen nicht ernst gemeint war. Mehrere Polizeistreifen hätten zunächst die beiden Standorte der Realschule umstellt und für die Sicherheit der Schüler und Lehrkräfte gesorgt.