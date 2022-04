Indonesien : 13 Minderjährige vergewaltigt – Todesstrafe für Schuldirektor

Ein 36-jähriger Schuldirektor ist für die Vergewaltigung von insgesamt 13 Schülerinnen zum Tode verurteilt worden. Die Strafe fiel für das Land exemplarisch hart aus.

Er wurde in zweiter Instanz zum Tod verurteilt.

Ein indonesisches Berufungsgericht hat am Montag einen Schuldirektor wegen Vergewaltigung von mindestens 13 Schülerinnen zum Tode verurteilt. Der Oberste Gerichtshof in der Stadt Bandung auf der Insel Java hob damit eine lebenslange Haftstrafe auf, die zuvor ein niederrangigeres Gericht gegen den Leiter eines islamischen Internats verhängt hatte. Die Berufung hatte die Staatsanwaltschaft eingelegt – sie wollte eine härtere Bestrafung des Mannes. Wie die Plattform Coconuts.co berichtet, werden in Indonesien für Kindsmisshandlung sonst maximal 15 Jahre Gefängnis ausgesprochen.