Football : 130.000 Tonnen Avocado zum Super Bowl aus Mexiko in die USA geliefert

Mexiko ist der größte Avocadoproduzent der Welt – und in die Staaten liefert das Land regulär am meisten Früchte für das Super-Bowl-Wochenende.

Football, Nachos und Guacamole gehören in den USA für viele zusammen. Pexels

Zum Super Bowl gehört für viele Football-Fans eine große Schüssel mit Guacamole dazu: Mexiko liefert in diesem Jahr für das American-Football-Finale rund 130.000 Tonnen Avocado in die Vereinigten Staaten, wie der Verband der Avocado-Produkteure (Apeam) am Sonntag mitteilte. Das ist ein Rekord nach Exporten von etwa 100.000 Tonnen zum Super Bowl im vergangenen Jahr.

Beim 57. Super Bowl treffen am Sonntagabend (Ortszeit) im State Farm Stadium in Glendale im US-Bundesstaat Arizona die Kansas City Chiefs und die Philadelphia Eagles aufeinander. Allein in den USA wird mit 100 Millionen Fernsehzuschauern gerechnet. Der Super Bowl gilt als das größte Einzelsportevent der Welt.

Mexiko ist der größte Avocadoproduzent der Welt. Pro Jahr werden in dem lateinamerikanischen Land rund 2,4 Millionen Tonnen Avocado geerntet. In den USA werden die meisten Avocados am Super-Bowl-Wochenende verzehrt. Grund für die hohe Nachfrage ist die traditionell zum Finale zubereitete Avocado-Creme Guacamole.

Womit isst du Nachos am liebsten? Guacamole. Käsesauce. Salsa. Etwas anderes. Ich mag Nachos nicht.

