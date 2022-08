Lebensmittelkontrolle: 130 Kilogramm Fleisch wurden beschlagnahmt und vernichtet

Die zuständigen Dienststellen des Zolls und die Abteilung für Lebensmittelsicherheit kontrollierten in mehreren Geschäften im ganzen Großherzogtum die Einhaltung der Hygienevorschriften. Es stellte sich heraus, dass sich drei Geschäfte nicht an die Richtlinien Verarbeitung von Fleisch hielten. Insgesamt wurden bei der Kontrolle 130 Kilogramm Fleisch von verschiedenen Sorten beschlagnahmt. Anschließend ordnete die Staatsanwaltschaft des Bezirksgerichts Diekirch die Vernichtung der Ware an.