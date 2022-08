«Keine Lust mehr auf Ferien»: 1350 Schüler drücken seit Mittwoch wieder die Schulbank

An der International School of Luxembourg beginnt das neue Schuljahr.

Die 1350 Schüler der ISL sind traditionell die ersten im Großherzogtum, die ins neue Schuljahr starten. Rund drei Wochen früher als Schüler öffentlicher Bildungseinrichtungen müssen ISL-Schüler wieder zur Schulbank zurückkehren. Doch anders als vielleicht zu erwarten, sorgt das nicht für Frust bei den Mädchen und Jungen. Die Stimmung scheint gut auf dem Pausenhof und zwischen etlichen Umarmungen und Freudensprüngen hört man auch eher ungewöhnliche Worte: « Ich hatte es schon satt, in den Sommerferien zu sein», gesteht der 14-jährige Tobias.

«Botschafter» zur Integration

Viele der neuen Schüler sind Kinder von Auswanderern. Für einige war es sogar der aller erste Schultag in Luxemburg, wie beispielsweise für den 16-jährigen Nils und seine 15-jährige Schwester Emma. Das Geschwisterpaar habe kaum Erinnerungen an das Großherzogtum, da sie es vor mehr als elf Jahren verlassen hatten. «Wir haben noch bis vor einem Monat in Abu Dhabi gelebt, hier ist alles ganz anders», offenbaren die Geschwister.