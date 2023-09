137 Häuser zerstört: Tornado im Osten Chinas kostet fünf Menschen das Leben

Ein Tornado hat im Osten Chinas fünf Menschen das Leben gekostet. Vier weitere wurden verletzt, wie der staatliche Fernsehsender CCTV am Mittwoch berichtete. Der Wirbelsturm traf am Dienstagnachmittag (Ortszeit) Teile der Stadt Suqian in der Provinz Jiangsu. 137 Häuser wurden zerstört, landwirtschaftliche Flächen und Schweinehöfe wurden beschädigt, wie es hieß.

Tornados sind selten in China, haben aber in Jiangsu in den vergangenen Jahren Todesopfer gefordert. Bei einem Tornado in der Provinz starb im vergangenen Jahr eine Person, im Jahr davor kostete ein solches Wetterereignis vier Menschen das Leben. Am selben Tag tötete ein Tornado in der Stadt Wuhan acht Menschen.