Bartringer Werkstatt : «14.000 Schilder verlassen unsere Werkstatt jährlich»

BARTRINGEN - Achtung Kühe, Stopp, Überholverbot – eine Werkstatt in Bartringen stellt den Großteil der luxemburgischen Verkehrszeichen her.

Die Geburtsstätte der Luxemburger Straßenschilder ist in Bartringen. «14.000 Schilder verlassen unsere Werkstatt jährlich,» erklärt Manou Bis, Werkstattleiter der Straßenverwaltung. Er ist verantwortlich für die Beschilderungen aller Autobahnen und Straßen des Landes – mit Ausnahme der in den Gemeinden.

Die Werkstatt in Bartringen fertigt die Schilder auf Nachfrage des regionalen Dienstes der Straßenbauverwaltung. Ein zehnköpfiges Team stellt neue Verkehrsschilder her, repariert kaputte Modelle und macht diese dann wieder straßentauglich. «Seit 2010 haben wir fast 500.000 Euro in neues Schildermaterial für die Straßen investiert», erzählt Manou Bis. Bei der Herstellung der Schilder hat das Team damit einen großen Spielraum. Von Blech- oder Holzrahmenproduktion bis hin zu Drucktechniken und Lackierungen ist alles möglich. Die ursprünglichen Materialien, aus denen am Ende ein Straßenschild entsteht, werden bei verschiedenen, spezialisierten Anbietern in Belgien bestellt.