Police Grand-Ducale : 14-Jährige aus Lentzweiler seit fast einer Woche vermisst

Die Police Grand-Ducale sucht nach Jasmine Junker aus Lentzweiler. Wie es in einer Mitteilung am Montagabend heißt, werde die 14-Jährige seit 16. August vermisst und sei zuletzt an ihrer Wohnadresse gesehen worden.