Niederösterreich : 14-Jährige stirbt an Drogen – Freund (18) hilft ihr nicht und sitzt nun in Haft

Eine 14 Jahre alte Wienerin wurde am Sonntag tot in einer Wohnung in Niederösterreich aufgefunden. In der Wohnung fand die Polizei Drogen und entsprechende Utensilien. Ein Freund (18) des Opfers wurde wegen Verdachts auf unterlassene Hilfeleistung verhaftet.

Die Tragödie ereignete sich im niederösterreichischen Marchegg. Wikipedia/Bwag/ CC BY-SA 4.0

Auf einen Notruf hin stießen Sanitäter und Polizisten am Sonntag um 9.30 Uhr in einer Wohnung in der niederösterreichischen Kleinstadt Marchegg auf eine leblose 14-Jährige, wie Heute.at berichtet. Die Polizei konnte im Gebäude diverses Suchtgift und Drogenutensilien sicherstellen. Im Haus sollen sich mehrere junge Menschen befunden haben, unter Verdacht geriet ein 18-Jähriger. Dieser wurde positiv auf diverse Suchtmittel getestet und machte zudem widersprüchliche Angaben zu den Ereignissen.

Alle Beteiligten wurden von der Gruppe Suchtmittelkriminalität des Landeskriminalamts Niederösterreich einvernommen: Die 14-Jährige soll nach jetzigem Ermittlungsstand Drogen konsumiert haben und dabei zusammengebrochen sein. Der 18-Jährige soll dem Mädchen trotz seines lebensbedrohlichen Zustands keine entsprechende Hilfe geleistet haben.

Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet. Der 18-Jährige wurde wegen des Verdachts auf Mord durch Unterlassung der Hilfeleistung festgenommen und in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Ein sexueller Missbrauch steht bis dato nicht im Raum.