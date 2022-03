Faits divers : 14-Jähriger baut Unfall mit gestohlenem Auto

ESCH/ALZETTE - Ein Jugendlicher aus Frankreich wollte unbedingt zur Schobermesse - und nahm sich einfach das Auto seines Vaters. Die Spritztour endete mit einem Unfall.

Ein erst 14-jähriger Junge hat in der Nacht auf Donnerstag in Frankreich das Auto seines Vaters gestohlen und damit auf der A4 bei Esch/Alzette einen Unfall verursacht. Der Jugendliche hatte zuvor die Schobermesse in der Hauptstadt besucht. Führerschein hatte er als Minderjähriger natürlich keinen dabei.