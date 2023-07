Großregion: 14-Jähriger kracht mit Auto seines Vaters in Hausfassade in Saarbrücken

In Saarbrücken ist ein 14-Jähriger mit dem Auto seines Vaters in die Fassade eines Geschäftshauses gefahren. Der Junge sei bei dem Unfall in der Nacht «wie durch ein Wunder unverletzt» geblieben, teilte die Polizei am Montag mit. Am Haus sei erheblicher Sachschaden entstanden, das Auto sei ein Totalschaden.