WM-Halbfinale : 14-Jähriger wird bei Fanfeier in Montpellier überfahren

Nach der Niederlage Marokkos kam es in mehreren europäischen Städten zu schweren Krawallen. In Montpellier wurde ein 14-Jähriger von einem Auto erfasst und tödlich verletzt.

Nach dem Einzug Frankreichs ins Finale der Fußball-WM ist am Rande einer Jubelfeier in Montpellier ein Jugendlicher von einem Auto angefahren und tödlich verletzt worden. Der Fahrer habe nach dem Unfall am Mittwochabend die Flucht ergriffen, teilte die Präfektur mit. Sein Auto sei aber bereits in der Nähe des Unfallortes sichergestellt worden und werde jetzt untersucht.