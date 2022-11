Malediven : 14 Personen sind wegen geplantem Bombenanschlag festgenommen worden

Die Polizei auf den Malediven hat 14 Verdächtige festgenommen, die gemeinsam mit ausländischen Extremisten einen Bombenanschlag in dem Inselstaat geplant haben sollen. Der Leiter der Anti-Terror-Einheit des Landes, Uswath Ahmed, sagte am Montagabend, die Verdächtigen hätten mit der Terrorgruppe IS zusammengearbeitet und viele Menschen töten wollen. Einzelheiten nannte er nicht.

Die Verdächtigen wurden Ahmed zufolge am Freitag an drei Orten im Land festgenommen. 13 Häuser wurden durchsucht. Die Malediven sind für ihre unberührten Strände und malerischen Inselresorts bekannt, doch in den vergangenen Jahren hat der religiöse Extremismus zugenommen. Der ehemalige Präsident und jetzige Parlamentspräsident Mohamed Naschid wurde im vergangenen Jahr bei einem Bombenanschlag in der Nähe seines Hauses lebensgefährlich verletzt. Naschid gilt als liberaler, prowestlicher Politiker.