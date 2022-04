USA : 14 Verletzte nach Schüssen in Einkaufszentrum – eine Person bleibt in Haft

Im US-Bundesstaat South Carolina wurden bei einer Schießerei zehn Personen getroffen, zwei weitere wurden bei der darauffolgenden panischen Flucht der Gäste verletzt. Die Polizei vermutet einen Streit als Ursache.

In diesem Einkaufszentrum in Columbia kam es am Samstag zu einer Schießerei.

Schüsse in einem US-Einkaufszentrum haben am Samstag zehn Menschen getroffen, zwei weitere wurden in panischer Flucht verletzt. Die Zahl der Verletzten wurde später auf 14 nach oben korrigiert. Die Opfer sollen zwischen 15 und 73 Jahren alt sein.

Wenige Stunden nach dem Vorfall hat die Polizei zwei der Festgenommenen wieder freigelassen. Es habe sich herausgestellt, dass sie nichts mit der Schießerei zu tun gehabt hätten, so die Polizei in einer Mitteilung. Der Dritte aber bleibt in Haft. Wer die anderen in die Schießerei involvierten Personen seien, sei noch nicht bekannt.