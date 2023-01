Kinshasa : 145 Todesopfer nach Bootsunglück im Kongo befürchtet

Ein überladenes Boot, das auf Lulonga unterwegs in die benachbarte Republik Kongo war, ist am Dienstagabend gesunken. Es wurden 55 Überlebende des Unglücks gezählt.

Nach dem Untergang eines überladenen Bootes auf einem Fluss in der Demokratischen Republik Kongo haben Rettungskräfte nach 145 Vermissten gesucht. Es werde befürchtet, dass sie alle das Unglück nicht überlebt hätten, teilten die Behörden am Donnerstag mit. Das Boot war mit Passagieren, Waren und Tieren an Bord auf dem Lulonga unterwegs in die benachbarte Republik Kongo, als es am Dienstagabend sank. 55 Menschen überlebten.