Luxemburg : 15-Jährige wird seit elf Tagen vermisst

Wie die großherzogliche Polizei am heutigen Freitag in einem Presseschreiben mitgeteilt hat, wird Mara Filipa Pereira Lopes seit elf Tag vermisst. Demnach sei die 15-Jährige am 18. Juli in Rümelingen das letzte Mal gesehen worden. Die Beamten rufen die Bevölkerung zur Mithilfe bei der Suche des Mädchens auf und bitten um Zeugenhinweise.