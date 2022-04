Saarland : 15-Jähriger fährt mit Kleinbus zu Fast-Food-Restaurant

SAARLOUIS – Mit der Verpflegung im Wagen war der Teenager am Sonntagabend in Saarlouis gemeinsam mit einem 14-Jährigen auf der A620 in Richtung Luxemburg unterwegs, wie die Polizei in der Nacht zu Montag mitteilte.

Zunächst war unklar, wie die beiden Bewohner einer Jugendhilfeeinrichtung an den Schlüssel des Transporters gekommen waren. Ein anderer Autofahrer hatte den jungen Fahrer der Polizei gemeldet, weil er ihm in einer Einbahnstraße in Bous entgegengekommen war. Polizisten lotsten die Jugendlichen von der Autobahn. Gegen den Teenager läuft nun unter anderem ein Verfahren wegen des Verdachts auf Fahren ohne Führerschein.