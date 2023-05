Deutschland: 15-Jähriger nach Schlägerei bei Fußballspiel in Hessen für hirntot erklärt

In Frankfurt eskalierten am Rande eines mehrtägigen Jugendfußballturniers am vergangenen Sonntag Provokationen zu einer Schlägerei. Dabei wurde ein 15-Jähriger lebensgefährlich verletzt. Die Ärzte haben ihn im Folgenden für hirntot erklärt.

1 / 3 Beim «Germany Cup 23» kam es am Sonntag in Frankfurt zu Provokationen zwischen zwei Teams. (Symbolbild) Google Maps Die Provokationen führten zu einer Schlägerei, bei der ein 15-Jähriger nach bisherigen Erkenntnissen einen Schlag auf den Kopf erhielt. (Symbolbild) IMAGO/Jürg Halisch Der Jugendliche wurde nach Wiederbelebungsmaßnahmen in ein Krankenhaus gebracht, er erlitt Hirnverletzungen. IMAGO/Frank Sorge

Während des «Germany Cup 2023» kam es am Pfingstwochenende in Frankfurt zu einem tragischen Zwischenfall. Ein Berliner Verein führte im Spiel gegen den französischen Verein FC Metz mit 1:0, als der Schiedsrichter abpfiff. Nach Abpfiff des Spiels kam es zu tumultartigen Auseinandersetzungen, die in eine Schlägerei zwischen den Spielern mündeten.

Am gestrigen Dienstag informierte die Polizei, dass es sich bei dem schwer Verletzten um einen 15-Jährigen aus der Berliner Mannschaft handle. Ein 16-jähriger Spieler soll ihn gegen den Kopf beziehungsweise Hals geschlagen haben. Daraufhin sackte der Jugendliche zu Boden und musste in der Folge reanimiert werden. Er wurde anschließend in ein Krankenhaus gebracht. Die Ärzte stellten laut Medienberichten lebensbedrohliche Hirnverletzungen fest. Wie die Hessenschau berichtet, wurde dieser noch am Dienstag für hirntot erklärt.

Internationales Turnier endet in Tragödie

Beim Täter soll es sich um einen 16-Jährigen aus Frankreich handeln. Die «Frankfurter Rundschau» berichtet, dass er am Montag bereits einer Haftrichterin vorgeführt wurde. Es wurde ein Untersuchungshaftbefehl gegen ihn erlassen. Der französische Verein FC Metz reagierte «fassungslos». Auf seiner Webseite teilte der Verein mit, sein Spieler bestreite, «dem jungen verletzten Spieler absichtlich körperlichen Schaden zugefügt zu haben».

Beim «Germany Cup 23» handelt es sich um ein internationales Jugendfußballturnier, das in zwölf verschiedenen deutschen Städten durchgeführt wird. Am Pfingstsamstag und -sonntag fanden die Spiele der U-17-Mannschaften statt. Der Vorfall ereignete sich nach dem Halbfinale. Wie der Berliner Fußball-Verband (BFV) am Dienstagabend laut dem RBB bestätigte, handelt es sich bei dem Berliner Verein um den JFC Berlin. BFV-Präsident Bernd Schultz sprach Angehörigen und Teammitgliedern sein Mitgefühl aus. «Wir befinden uns seit Sonntag im engen Austausch mit dem JFC Berlin, um dem Verein und seinen Mitgliedern, wo es geht, zur Seite zu stehen», erklärte Schultz.

Auch der Hessische Fußball-Verband zeigte sich schockiert angesichts der Gewalt bei dem Fußballturnier. Der Verband verurteile jegliche Form von Gewalt und arbeite gemeinsam mit der Plattform Fair Play Hessen daran, Gewaltvorfälle bei Fußballspielen einzudämmen, hieß es im Hessischen Rundfunk.