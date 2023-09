15 Jahre Dr. Sex: «Manche meinten, ich lande in der Hölle – andere bedankten sich»

1 / 1 Bruno Wermuth hat als Doktor Sex jahrelang die Community beraten. Gian Losinger

Als «Doktor Sex» beantwortete Paar- und Sexualtherapeut Bruno Wermuth die letzten 15 Jahre Fragen zu den Themen Beziehung, Liebe und Sexualität und prägte damit eine ganze Generation. Im großen Abschiedsinterview spricht er darüber, wie sich die Themen die letzten Jahre verändert haben, ob er denkt, dass junge Menschen heute besser aufgeklärt sind, und welche Anfragen ihm besonders in Erinnerung geblieben sind.

Bruno, du hast 15 Jahre lang die Fragen der Leserschaft beantwortet. Was hat sich in dieser Zeit am meisten verändert?

Am Anfang erhielt ich vor allem Aufklärungsfragen: Wie kann ich eine Schwangerschaft verhindern, was passiert beim ersten Mal oder wie geht Sex. Im Gegensatz zu heute waren HIV und sexuell übertragbare Krankheiten ein größeres Thema. Aber ich bekam auch immer wieder Anfragen von Eltern, die wissen wollten, wie sie ihre Kinder am besten aufklären. Das ist heute weniger der Fall. Heute erhalte ich viel mehr Fragen zu Beziehung und sexueller Praxis.

Ist die Community heute besser aufgeklärt als früher?

Ich denke, der Zugang zu Daten und Informationen hat sich verbessert. Aber die Jungen sind meiner Meinung nach weniger mit Erwachsenen vernetzt, die sie begleiten und helfen einzuordnen.

Du hast ja teilweise Fragen beantwortet, bei denen man denken könnte, sie seien erfunden. Wie konntest du feststellen, ob eine Frage ernst gemeint oder als Witz eingereicht wurde?

Ich habe lange als Sexualpädagoge die Fragen von Jugendlichen, vor allem von Jungs, im Aufklärungsunterricht beantwortet. Und viele der Fragen, die mir als Doktor Sex gestellt wurden, kamen auch im Unterricht auf. Auch durch meine jetzige Tätigkeit als Paar-, Einzel- und Sexualberater merke ich immer wieder, welche Fragen meine Klienten beschäftigen.

Gibt es Antworten, die du heute so nicht mehr geben würdest?

Nein, es gibt kaum Themen, bei denen ich meine Meinung geändert habe. Einzig was den Pornokonsum anbelangt: Früher war ich diesbezüglich sehr liberal unterwegs, ich fand, dass es ganz normal sei, Pornos zu konsumieren. Heute mahne ich eher zur Vorsicht. Auch weil ich in der Paartherapie immer wieder sehe, dass das Sexualleben darunter leidet und Beziehungsprobleme entstehen.

Hast du auch Kritik für deine Beratungen bekommen?

Ja, das gab es immer wieder. Vor allem am Anfang bekam ich noch viele Leserbriefe per Post. Es gab einen Kreis christlicher Personen, die mir mehrmals schrieben, dass ich in der Hölle landen werde (lacht). Aber viel häufiger bekam ich Zuschriften von Menschen, die sich bedankten.

Was möchtest du deiner Leserschaft zum Abschluss noch sagen?

Ich möchte mich für die letzten 15 Jahre bedanken. Ohne die Leserinnen und Leser wäre das Format gar nicht möglich gewesen. Außerdem habe ich in dieser Zeit durch die Fragen und Geschichten extrem viel gelernt.