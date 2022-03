Ukraine-Konflikt : 15 Luxemburger sitzen weiterhin in der Ukraine fest

LUXEMBURG/KIEW – Nach Angaben des Außenministeriums sitzen noch immer 15 Bürger in der Ukraine fest, wo seit Donnerstag ein Krieg tobt.

Noch immer sitzen luxemburgische Staatsbürger in der Ukraine fest, wo der Krieg am Donnerstagmorgen plötzlich ausbrach. «Sie haben noch nicht alle das Land verlassen. Nach unseren Informationen befinden sich noch 15 Luxemburger in der Ukraine», sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Sonntag gegenüber L'essentiel. Am Donnerstag noch sollen etwa 20 Luxemburger im Land gewesen sein.