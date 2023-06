Großregion: 150.000 Asylsuchende haben Trierer Aufnahmeeinrichtung durchlaufen

Am heutigen Montag wurde gegen 10 Uhr das 30-jährige Bestehen des Aufnahmezentrums gefeiert.

Für rund 150.000 Asylsuchende in Rheinland-Pfalz ist die Trierer Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende (AfA) in den vergangenen gut 30 Jahren erste Anlaufstelle gewesen. Die AfA Trier sei «die allerbedeutendste» im Land, sagte die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) am Montag bei einer Festveranstaltung zum 30-jährigen Bestehen der Einrichtung. Sie nehme «zwei Drittel aller Flüchtlinge, die nach Rheinland-Pfalz kommen, als allererstes auf».