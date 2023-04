Job Shadow Day: 150 Jugendliche erkunden Luxemburgs Betriebe

Wie gestaltet sich der Arbeitstag eines Unternehmens- oder Abteilungsleiters? Um das herauszufinden, organisiert der gemeinnützige Verein Jonk Entrepreneuren jedes Jahr den Job Shadow Day. So konnte Leiya Zhan, Schülerin des Lycée Arts et Métiers, am Donnerstag Marco Huemann, Abteilungskoordinator bei LSC Environmental Engineering in Contern, einem Unternehmen für Ingenieurberatung im Bereich Bauwesen und Raumplanung, über die Schulter schauen.