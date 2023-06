Luxemburg: 150 Millionen Euro sollen dem Bausektor aus der Krise helfen

Die Abgeordneten sind unterschiedlicher Meinung, was die Maßnahmen angeht.

Dass die Baubranche zurzeit nicht ihre besten Zahlen schreibt, ist nichts Neues. Um dem Sektor unter die Arme zu greifen, haben Wohnungsbauminister Henri Kox, Wirtschaftsminister Franz Fayot und der Minister für den Mittelstand Lex Delles am Dienstag 13 Unterstützungsmaßnahmen in Höhe von 150 Millionen Euro vorgestellt.

Im Fokus steht eine Verstärkung der individuellen Hilfen für den Zugang zu Wohnraum. So soll die staatliche Garantie von 24.000 Euro (wie im Gesetzentwurf 7934 vorgesehen) auf 26.000 Euro erhöht werden. Für die Empfänger der Eigenheimzulage wird eine konjunkturbedingte Ausgleichsprämie eingeführt, wenn eine neue Wohnung erworben wird.

Kritik der Opposition

Darüber hinaus will der Staat die Kommunen und andere Akteure unterstützen, indem Investitionen in Infrastrukturen für die nicht-formale Bildung finanziell unterstützt werden. Das Maßnahmenpaket legt fest, dass «der Bau von Maison Relais künftig mit 15.000 Euro pro Betreuungsplatz bezuschusst wird», so die Abgeordnetenkammer auf ihrer Website. Bislang lag dieser Zuschuss bei 10.000 oder 12.000 Euro. Die Obergrenze für den staatlichen Zuschuss von 50 Prozent der Gesamtinvestition soll unverändert bleiben.