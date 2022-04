Luxemburg: 16.000 Entchen schwimmen für den guten Zweck um die Wette

Der Frühling ist da! Und die Enten dürfen wieder raus auf die Petruss! Am kommenden Samstag feiert das traditionelle «Duck Race» sein großes Comeback. Insgesamt 16.000 Plastikentchen werden zu diesem Anlass zu Wasser gelassen. Aufgrund der Corona-Pandemie war das Event in den vergangenen zwei Jahren ausschließlich in digitaler Form oder mit beschränkter Besucherzahl möglich gewesen.

Für den guten Zweck

Bis dahin werden die Quietscheenten in Behältern gelagert. Erst am «Samstagmorgen, kurz vor der Veranstaltung», werden sie zu Wasser gelassen, so Diederich. Das Entenrennen startet um Mittag bei der Abtei Neumünster im Petruss-Tal. Wer beim Rennen mitmachen möchte kann für 5 Euro pro Stück (online oder vor Ort) ein Plastikentchen und somit einen Startplatz sichern. Danach bleibt nur noch zu hoffen, dass sich das ausgewählte Entchen durchsetzt und in die Pole-Position schwimmt.